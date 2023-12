Al Hilal-Al Nassr | Saudi Pro League | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Al-Alè una partita della quindicesima giornata dellaProe si gioca venerdì alle ore 19:00: tv, streaming,. La sfida delle sfide, il meglio dellaPro. Il match tra Ale Alnon diciamo valga una stagione intera, ma quasi. I padroni di casa guidano il campionato con 36 punti in classifica; gli ospiti, secondi, ne hanno quattro in meno. Evidente che una vittoria di Milinkovic e compagni permetterebbe già di sognare. Al contrario i gialloblù di Ronaldo dopo un avvio di stagione negativo potrebbero riaprire il campionato. Koulibaly e Ronaldo (Lapresse) – Ilveggente.itNessuna delle due squadre ha mai perso in stagione, nonostante l’Al ...