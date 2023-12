AEW | Ci sono aggiornamenti sull’infortunio di MJF

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 1 dicembre 2023) MJF è alle prese con un infortunio e un nuovo rapporto fa luce sulla situazione. Secondo quanto riferito, MJF ha subito un infortunio all’anca e ha sbattuto violentemente la spalla durante il suo match titolato a Full Gear. Il 27 novembre, ha twittato (poi cancellato) che ha a che fare con un labbro lacerato (ovvero il danneggiamento di una cartilagine nell’anca). Sean Ross di Fightful ha confermato l’infortunio. Sapp ha scritto che MJF dovrebbe lottare come pubblicizzato a Worlds End il 30 dicembre. Nel Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha fatto chiarezza sulla situazione. Ha scritto che MJF non si sottoporrà a un intervento chirurgico. Invece, lavorerà sulla terapia con cellule staminali e sulla riabilitazione per essere pronto a lottare, dato che se si fosse operato non avrebbe potuto lottare per qualche mese. Meltzer inoltre ha fatto notare che non possiamo ...