Abuso d’ufficio | assolto il sindaco di San Giorgio la Molara

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, presso il Tribunale di Benevento, III sezione penale, presieduta dal Giudice Dott Sergio Pezza, giudici a latere Dott. Perrotta e Dott. Murgo, accogliendo le richieste dell’ avvocato Vittorio Fucci, haildi SanLae consigliere provinciale di Benevento, Nicola De Vizio, e il responsabile dell’ ufficio tecnico del Comune, Luigi Castiello. Entrambi sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Nel mirino degli inquirenti sono finiti i fatti che vanno dal febbraio del 2014 al settembre del 2017. Le accuse erano a vario titolo di, omissione in atti di ufficio, falso ideologico e omissione di lavori a carico dei diversi imputati nel processo. Il Pm aveva chiesto la condanna a 9 mesi di ...