A Un posto al sole torna l' allegria cantata da Pino Daniele

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Come diceva“L’alleria se ne va”. Raffaele descrive bene il mood del momento a Upas, periodo complicato un po’ per tutti i protagonisti di palazzo Palladini, e le loro storie. Quella più intricata è certamente quella a sfondo “poliziesco”, ma proprio su questa gli autori si stanno perdendo in diversi strafalcioni. Perchè il pm sospende Damiano per non aver fermato Sabbiese, e poi nel colloquio con la Cimmino sembra lo abbiano voluto lasciare loro libero? E perchè se la polizia non riesce a trovarlo, ci riesce l’investigatore di Alberto? Apprezziamo lo sforzo di voler trasformare Upas in una fiction di azione, ma non è il suo punto di forza. Che invece ancora una volta si trova nei dialoghi e le caratterizzazioni dei personaggi più popolari. L’amicizia tra Rosa e Clara ha emozionato i fans perché mostra la genuinità di due ragazze dei ...