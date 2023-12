A Roma torna la Fiera nazionale del panettone e del pandoro

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tutto pronto per ladele del® di. L’iniziativa, ideata dal Patron Emanuele Giordano, si svolgerà sabato 9 e domenica 10 dicembre nelle sale dell’Hotel Cristoforo Colombo (via Cristoforo Colombo, 710 –zona EUR). Dopo il lancio definitivo del progetto del Museodel®, presentato a Milano lo scorso 25 novembre in occasione del premio dedicato alla storia e alla cultura, l’organizzazione ripropone, nella tappana, la stessa location che è stata apprezzata dal numeroso pubblico che frequenta la kermesse. L’edizione 2023 si comporrà di diverse attività supportate dagli sponsor della kermesse: Artecarta Italia (azienda produttrice di scatole), Cart Part (Cartotecnica Partenope, azienda leader ...