A novembre l' occupazione cresce a livelli record E senza reddito grillino

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Un grigio scuro, minaccioso. Presagio di una imminente e violenta tempesta. Una foschia perenne, tipica delle foto ingiallite della Milano del boom industriale degli anni Sessanta. Una serie di previsioni, tutte puntualmente smentite dai numeri. È una nuova, triste giornata per le Cassandre della sinistra italiana. Per quei tromboni stonati che, dai vari talk show televisivi, erano soliti ripetere la cantilena secondo la quale il governo guidato da Giorgia Meloni sarebbe durato come una pioggia agostana. Ma che, in quel breve lasso di tempo, avrebbe sfasciato i conti pubblici e distrutto la nostra economia. Ieri una nuova rilevazione statistica ha smentito i portatori di sventura. Secondo l'Istat a ottobre 2023 sono aumentati gli occupati e sono diminuiti gli inattivi. Due aspetti essenziali per il nostro Paese, perché confermano come le politiche sul lavoro stiano funzionando e che il ...