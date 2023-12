A Firenze ultima tappa della X edizione del progetto ‘Una vita da social’

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – La più ampia campagna di formazione itinerantePolizia di Stato, dedicata all'uso consapevole e responsabilerete Internet ed ai rischi connessi alla circolazione stradale, ha chiuso oggi ala X. E lo ha fatto con il truck del"Unada social" deldi formazione dedicato ai giovani, che, ormai dallo scorso anno scolastico, affronta il tema educativo "in Strada come in Rete", attraverso il contributoPolizia postale e di operatoriPolizia stradale. L'obiettivo perseguito è quello di costruire, attraverso una capillare e costante attività di sensibilizzazione dei ragazzi, la necessaria consapevolezza sui gravi pericoli legati sia all'uso delle tecnologie digitali ...

Altre News in Rete:

Ultima Generazione: processo a Roma per la vernice arancione sul Senato

- - > Durante il mese di novembre, in tre diversi tribunali italiani si sono svolte le udienze fissate per altrettante azioni dimostrative degli ambientalisti diGenerazione. A, per gli attivisti che a luglio si erano incollati al vetro protettivo della Primavera di Botticelli agli Uffizi (rischiando fino a cinque anni di detenzione ) è stato ...

Oggi a Firenze, ultima tappa della X edizione del progetto “Una vita ... Questure sul web

Ucciso a Firenze, ha sacchetto in testa e le mani legate - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Calcutta, scaletta concerti Relax Tour: ieri la data zero a Mantova, già sold out in tutta Italia

la serie di concerti che riporterà il cantautore di Latina in giro per l'Italia a distanza di 4 anni dall'ultima volta. Dopo la data zero del 30 novembre a Mantova, l'artista torna sul palco il 2 ...

Galleria dell’Accademia, ingresso gratuito per la Domenica al Museo

Firenze, 1 dicembre 2023 - Domenica 3 dicembre la Galleria dell’Accademia di Firenze grazie all’iniziativa “domenica al museo”, voluta dal MiC-Ministero della Cultura, sarà aperta gratuitamente al pub ...