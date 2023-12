A cosa puntano Turetta | Mendolicchio svela la strategia della difesa

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Caso Cecchettin, Filippoè stato interrogato per nove ore dagli investigatori. Il ragazzo deve aver fornito tantissimi particolari sulole drammatiche ore che hanno portato alla morte di Giulia. Se n'è parlato nel corsopuntata di Stasera Italia in onda il 1 dicembre su Rete4. In collegamento c'era lo psichiatra Leonardoche hato ladegli avvocati difensori. "Probabilmente gli avvocatipunteranno a una perizia psichiatrica" Ospite a #StaseraItalia lo psichiatra Leonardopic.twitter.com/ewF0bv4Kd0 — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 1, 2023 "C'è unadifensiva molto chiara dietro questo interrogatorio fiume e dietro questa quantità ...