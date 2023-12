3 brand di moda che sostengono le bellezze d’Italia

Leggi su amica

(Di venerdì 1 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO Le Newsdi Dicembre 2023 Quando si tratta di scovare preziose location per le proprie sfilate, idiscelgono sempre più spesso venue storiche, talvolta persino restaurate e sostenute economicamente prima dell’evento. Solo recentemente si è assistito al défilé di Louis Vuitton all’Isola Bella m anche quello di Gucci a Castel del Monte in Puglia e prima a ancora Dior in piazza a Lecce. Per restituire il favore, ma anche per sostenere e legarsi a certi luoghi dell’arte, sono diversi iche nelle ultime settimane hanno annunciato operazioni di restauro e progettazione di luoghi storici in Italia. Tod’s, dopo il tanto chiacchierato ripristino del Colosseo di Roma si occuperà di Palazzo ...