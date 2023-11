ZECCHINO D’ORO 2023 | CONDUTTORI | OSPITI E DATE DEL CELEBRE FESTIVAL DEI BAMBINI

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 30 novembre 2023) “La musica può”: è il titolo scelto per la 66ª edizione dello “”, in diretta venerdì 1 e sabato 2 dicembre, dalle 17.00 alle 18.40, e domenica 3 dicembre, dalle 17.20 alle 20.00, sempre su Rai1 con la regia di Maurizio Pagnussat. La finale del 3 dicembre, che decreterà il brano vincitore dello, sarà come di consueto condotta dal Direttore Artistico delloCarlo Conti, mentre l’1 e il 2 dicembre per la prima volta presenterà la coppia formata dai due amatissimi attori e volti del web Carolina Benvenga e Andrea Dianetti. Tantia comporre la “Giuria dei Grandi”: Elettra Lamborghini, Gabriele Cirilli e Lino Banfi per la prima puntata; Francesco Paolantoni, Flora Canto per la seconda, in cui ritorna ...