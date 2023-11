Zack Snyder | Non capisco chi critica Amber Heard | lavorerei con lei in un secondo

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 novembre 2023)sembra sia stata ormai allontanata da Hollywood, maè un suo fiero sostenitore. Al contrario di quello che pensa l'opinione pubblica,è un grande fan di. Il regista ha collaborato con laper il suo Justice League, in cui interpretava il personaggio di Mera, ruolo che riprenderà nel prossimo Aquaman e il Regno Perduto, diretto da James Wan. Nel corso di un'ampia intervista rilasciata a The Hollywood Reporter,ha dichiarato di non capire le reazioni online negative cheha ricevuto in seguito alle battaglie giudiziarie con l'ex marito Johnny Depp. "Non loproprio. Se non piace agli altri, non so cosa dire.con ...