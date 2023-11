Xi fa l’indiano E le province cinesi provano a salvarsi da sole

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 novembre 2023) Non c’è tempo di aspettare una qualche forma di soccorso da Pechino. Se non si vuole finire nel burrone ed evitare la bancarotta, bisogna cercare denaro e cercarselo da soli. Ed è esattamente quello che stanno facendo le immensedella Cina, alle prese con insolvenze di ogni tipo. Le imprese del mattone che dovevano realizzare opere e quartieri, sono virtualmente fallite, trascinandosi dietro le stesse amministrazioni. Le quali ora hanno deciso di, da, forse per un semplice istinto di sopravvivenza e nella consapevolezza che da Pechino arriveranno solo proclami. In questi mesi i governi locali si sono infatti affannati a piazzare sul mercato grandi quantità di obbligazione, con l’obbiettivo di ricavarne della liquidità con la quale ridurre il rischio di un default e fare fronte ai pagamenti. Ma anche per ...