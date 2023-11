X Factor | oggi la semifinale a colpi di inediti

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Puntata decisiva per Angelica, Astromare, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, Settembre, Sarafine e Maria Tomba Serata decisiva30 novembre per i concorrenti di X2023 giunti in. Dentro o fuori. E sulla strada che porta alla realizzazione del loro sogno c’è di mezzo una tripla eliminazione, che porterà quindi alla proclamazione dei