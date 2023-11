X Factor | Codacons si schiera | “Bisogna accendere faro su irregolarità”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) Continua la battaglia trae X. Interviene nuovamente, affermando che vorrebbe fare chiarezza su “, favoritismi e connessioni tra concorrenti, autori/produttori e giudici”.e X: cosa ha dichiarato l’associazioneha deciso di presentare una nuova istanza a Sky e Agcom. “Il quadro che Morgan sta rendendo pubblico, è evidente, va preso con assoluta serietà e valutato con attenzione -spiega il- Nel caso fossero confermati alcuni degli elementi forniti dal cantautore milanese (la presenza di professionisti in un programma per emergenti, l’intervento di noti autori per gli inediti e le commistioni tra giudici e concorrenti di cui ha parlato nei giorni scorsi), ci troveremmo di fronte a un quadro che ...