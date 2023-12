WWE | Annunciate le nuove date di SmackDown dove sarà presente Roman Regins

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 novembre 2023) La WWE ha confermato cheReignsalle seguenti puntate di: 15 Dicembre 2023 5 Gennaio 2024 19 Gennaio 2024 Reigns non è attualmente pubblicizzato per nessun altro evento WWE per adesso. La puntata didel 15 dicembre serà la sua prima apparizione in onda da quando Reigns ha difeso il suo titolo a Crown Jewel contro LA Knight. L’ultima apparizione di Reigns aè stata prima del match per il titolo di Crown Jewel.