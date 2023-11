(Di giovedì 30 novembre 2023)– Tornano inglidel. E’ tutto pronto aper la. E’ il penultimo appuntamento dell’anno (l’ultima competizione in programma per il 2023, si svolgerà in Cina e ci saranno leSlam Champions Series). Per l’Italia scenderanno in(solo il 2 dicembre) sul quadrato Vito Dell’Aquila (-58 kg), campione olimpico a Tokyo 2020, Simone Alessio (-80 kg), medaglia d’oroai Mondiali di Baku, e Dennis Baretta (-68 kg), oro ai Giochi Europei nella categoria -63. In totale parteciperanno 128 atleti provenienti da 38 Paesi. Foto Federazione Italiana– Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. ...

Taekwondo, Grand Prix Final Manchester 2023: Dell'Aquila, Baretta, Alessio e Bossolo al via

Tutto davvero pronto o quasi per il via alGrand Prix Final a Manchester . Dal 2 al 3 dicembre la competizione vedrà in gara i migliori atleti al mondo e offrirà, non solo medaglie d'oro, ma anche punti cruciali per la ...

World Taekwondo Grand Prix Final, a Manchester tre Azzurri in gara Il Faro online

Taekwondo: Grand Prix Final, Dell’Aquila, Alessio e Baretta a Manchester, in palio punti per Parigi La Gazzetta del Mezzogiorno

Taekwondo: tre azzurri al via del Grand Prix Final a Manchester

Ultimo appuntamento della stagione per il taekwondo in attesa del 2024 che sarà sicuramente molto impegnativo, con la gara più importante del quadriennio, quella delle Olimpiadi di Parigi. Nel week-en ...

World Taekwondo Grand Prix Final, a Manchester tre Azzurri in gara

Manchester – Tornano in gara gli Azzurri del Taekwondo. E’ tutto pronto a Manchester per la World Taekwondo Grand Prix Final. E’ il penultimo appuntamento dell’anno (l’ultima competizione in programma ...