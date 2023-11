Wired Next Fest | la diretta con la traduzione

torna a Firenze il 30 novembre il Wired Next Fest , il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle ... (gqitalia)

Schindler's List dopo 30 anni rimane qualcosa di irripetibile

noleggia su YouTube guarda su now Le storie da non perdere di" Segnalo in agenda: il 30 novembre torna ilFest di Firenze. Scopri gli ospiti e iscriviti, l'ingresso è gratuito Nell'...

Wired Next Fest di Firenze, è il gran giorno - seguici WIRED Italia

Firenze, torna il Wired Next Fest tra diritti e tecnologia Corriere Fiorentino

GameSir launches next-gen G8 Galileo mobile gaming controller

GameSir announced the official release of its latest innovation, the GameSir G8 Galileo, a next-generation Type-C wired mobile gaming controller destined to redefine excellence and provide out-of-this ...

I 18enni fiorentini in Palazzo Vecchio

L’evento si svolgerà nel Salone dei Cinquecento alle 17.30, all’interno del Wired Next Fest. A ciascun ragazzo sarà regalata una copia della Costituzione. Sarà presente il sindaco Dario Nardella.