Volo deviato per Lavrov | La Bulgaria impedisce l' uso del suo spazio aereo | il motivo

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il ministro degli Esteri russo, Serghey, è arrivato a Skopje, nella Macedonia del Nord, dove oggi e domani si terrà una riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell'Osce. Lo riporta Interfax, secondo cui l'con a bordoha sorvolato la Grecia e non la, come era originariamente previsto. Sofia aveva consentito l'utilizzo del suoa patto che a bordo del velinon si trovasse la portavoce del ministero russo degli Esteri Maria Zakharova, oggetto di sanzioni da parte dell'Unione europea. La decisione delladi non consentire il passaggio nel propriodelcon a bordo il ministro degli Esteri russo, Serghey ...