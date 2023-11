Volley | Civitanova espugna Praga e infila il bis in Champions League Lagumdzija divampa

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023)ha sconfitto il VK Lvicon un secco 3-0 (25-22; 25-17; 25-23) nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della2023-2024 dimaschile. La Lube, reduce da tre vittorie consecutive ottenute in Superlega, ha bissato il successo ottenuto settimana scorsa contro i rumeni dell’Arcada Galati nella massima competizione europea. I cucinieri svettano in testa alla Pool E con 2 vittorie (6 punti), inseguiti proprio dale dal Noliko Maaseik (1 successo, 3 punti). I ragazzi di coach Chicco Blengini hanno compiuto un ulteriore passo verso il primato nel raggruppamento che assicura la qualificazione diretta ai quarti di finale, mentre la seconda classificata dovrà passare dai playoff. La compagine marchigiana tornerà in scena il prossimo ...