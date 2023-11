Volano le assicurazioni integrative | cresce il modello ibrido pubblico-privato

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 novembre 2023) La salute continua ad essere ai primi posti delle preoccupazioni degli italiani, e lo è ancora di più dopo la pandemia, che ha senz’altro rappresentato uno spartiacque nel comparto sanità, andando a stressare come non mai le basi del nostro welfare state e del servizio sanitario nazionale. Il Covid ha imposto un ripensamento del settore, nel mondo e anche da noi, tanto che si parla proprio di sanità post Covid. Oggi, come conseguenza diretta ma non unica della pandemia, ci troviamo con con scarsissime risorse, con pronto soccorso intasati e liste d’attesa infinite per un esame o una visita. I medici si trovano sempre più in difficoltà a curare, e se ne vanno: tra il 2013 e il 2019 il SSN ha perso più di 3mila medici di medicina generale e ora i bandi vanno deserti; i pazienti, lato loro, finiscono per curarsi troppo tardi, o non curarsi affatto. Medici in fuga e liste d’attesa ...