Vocalelli | «Inter | prima del Benfica mandato messaggio sbagliato»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) I tre gol di svantaggio con cui l’ha chiuso il primo tempo ieri sera colrestano comunque pesanti nonostante il risultato finale., ospite di Radio Radio – Lo Sport, evidenzia come la partita poteva avere una preparazione migliore. GESTIONE DISCUTIBILE – Alessandronon è convinto di come l’sia arrivata all’ingresso in campo contro ilieri sera: «Io credo che, a livellonazionale, uno debba avere rispetto della manifestazione che sta giocando e che coinvolge anche degli altri. Ilè in corsa col Salisburgo per il terzo posto, c’era in gioco anche unesse degli altri. Non dico che sia stata falsata, ma vai a ledere i diritti delle avversarie che si contendono un altro ...