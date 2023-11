Vittorio Menozzi è gay? Ex concorrente del Grande Fratello fa una confessione

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 30 novembre 2023) In queste ore si sta facendo sempre più consistente sul web il pensiero secondo il qualepotrebbe essere. Questa non è la prima volta che ildelfinisce al centro di simili pettegolezzi. Ad ogni modo, a fare delle confessioni in merito è stato un ex protagonista del reality show, ovvero, Lorenzo Remotti. Insinuazioni pesanti sudel GF Nella casa delsi sta verificando un avvicinamento sempre più importante tra Beatrice Luzzi e. Tra i due, però, non è mai scattato nulla di più di una semplice amicizia, almeno per il momento. Secondo un ex volto del programma, però, tra loro non potrà ...