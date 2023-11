Violenza sulle donne | la circolare dei carabinieri ai comandi | “Interventi tempestivi” L’ipotesi di ricorrere ai militari reperibili

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Un attenzione rinnovata e rafforzata per i crimini contro lee le fasce deboli. L’emozione per il massacro di Giulia Cecchettin ha innescato, forse, un circolo virtuoso per cui ogni episodio disarà attentamente vagliato. Il comando generale dei– come riporta l’Ansa – ha emesso e inviato a tutti ie alle stazioni del territorio unacon indicazioni operative per contrastare ladi genere e assicurare. Nel caso della 22enne uccisa c’è un’inchiesta per il mancato intervento proprio deidell’Arma dopo la telefonata di un testimone. La sera di sabato 11 novembre al 112, alle 23.18, era arrivata una telefonata da un vicino di casa dei Cecchettin, a ...