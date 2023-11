VIDEO – Benfica ripreso! Accelerata sul mercato? | TG Flash Inter-News

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? Day after elettrico per l’, che ieri ha rimontato in maniera pazzesca il, dopo essere passata in svantaggio per tre reti nel primo tempo. Una rimonta da grande squadra, nonostante le seconde linee schierate da mister Simone Inzaghi. Ora, i nerazzurri si giocheranno il primato del gruppo D di Champions League contro la Real Sociedad martedì 12 dicembre. Intanto, si pensa anche al. Tiago Djalò è ormai un promesso sposo e ieri al da Luz ...