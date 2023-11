Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)DEL 30 NOVEMBREOre 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LARUENTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA STATALE CASSIA BIS CODE TRA CASTEL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONEIN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA TORREGAIA E BORGHEISANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI T ORRENOVA DIREIZONE PONTE DI NONA MENTRE IN VIA TIBUERTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DLEL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI COSRI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA ALTWZZA FRATTOCCHIE DIREIZONE ALBANO INFINE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO AD ANZIO TRA VIA DELLA FONDERIA E VIA DI ...