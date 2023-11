Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)DEL 30 NOVEMBREORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRAFUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA,BUFALOTTA ETERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI E LA TOGLIATTI SULLA STATALE PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA INFINE IN VIA LAURENTINA CODE TRA VALLERANELLO E FONTE LAURENTINA ...