Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)DEL 30 NOVEMBREORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA OSTIENSE E DIRAMAZONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SUL RACCORDO SALARIA SETTEBAGNI TRA VIA POMONTE E VIA CASAL DI SETTEBAGNI DIREZIONEIN VIA NOMENTANA SI RALLENTA ALTEZZA SANT’ALESSANDRO DIREZIONE MENTANA IN VIA TIBURTINA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA DI MARCO SIMONE UN INCIDENTE RALLENTA IL ...