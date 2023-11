Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 novembre 2023)DEL 30 NOVEMBREORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA L’A1-NAPOLI, PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI. RESTANDO SULL’A1 MA NEL TRATTO FIRENZE-TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ORTE VERSO FIRENZE. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA APPIA E CASILINA. INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, FINO ALLE ORE 17:00 DI OGGI , È INDETTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FS ITALIANE. I TRENI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELNI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral