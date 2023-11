Verona | 16enne stordita col taser dall’ex fidanzato e violentata davanti agli amici di lui

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pubblicato il 30 Novembre, 2023 A, una ragazza di 16 anni è stata primacon une poidi lui, che non hanno fatto nulla per aiutarla. Il fatto, accaduto un anno fa all’interno di un’automobile la sera della vigilia di Natale, è stato reso noto solo ora. Per l’episodio il ragazzo e suoi tresono stati rinviati a giudizio: il primo per violenza sessuale, gli altri per omissione di soccorso. A denunciare quanto successo era stata la stessa vittima. Nel fascicolo d’indagine, il pm aveva raccolto anche la testimonianza di un’amica della, che aveva cercato di chiedere aiuto al momento dello stupro, ma è stata aggredita ...