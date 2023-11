Verdi fuori | patriarcali dentro | che ridere le randellate a Bonelli

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Rosso, Nero e Verdone: niente da dire, i colori diriportano proprio al vessillo dell’amata Palestina, terra proverbialmente inclusiva, democratica e attenta ai diritti umani. Rosso per convinzione, ma forse anche per irritazione; Verde per missione, ma forse pure per bile; Nero per slancio, ma poi nel senso di incazzato, citifonare Soumahoro. Eh, il Verdeha una vita politica talmente spericolata, e piena di guai, che il Blasco al confronto è Pupo (definito ieri dal Tg1 “cantante di pace”, siccome canta prima per Putin poi forse per Zelensky: ma noi paghiamo il canone per queste robe qua?)., ogni giorno la sua pena: e una volta un sindacalista con gli (e dei miei) stivali che tradisce, che sputtana il partito; e un’altra volta i sassi presi dal fiume perché c’è la siccità, e poi arrivano alluvioni, nubifragi e ...