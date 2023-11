Ustioni ed ematomi | 45enne aggredisce l’anziana madre e la sorella a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 novembre 2023) Arrestato dai carabinieri unitaliano aper maltrattamenti in famiglia. E’ accusato di aver aggreditoe la. I Carabinieri della Stazione diTor Vergata hanno arrestato unno, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Nello specifico, la notte scorsa, i Carabinieri della Stazione diTor Vergata sono interventi in via Corot, allertati da una donna che ha chiesto aiuto al 112. Giunti presso l’abitazione, la richiedente, una 51enne italiana, ha denunciato ai Carabinieri che lei e sua, un’anziana di 77 anni, erano state aggredite fisicamente dal fratello per futili motivi. Ragion per cui, i militari hanno immediatamente bloccato il ...