Auto urta il ciclista, che finisce a terra, e si allontana senza soccorrerlo

In quel frangente l'uomo stava pedalando insieme ad alcuni amici in direzione del centro di Malcesine, quando un'auto in sorpasso gli avrebbe toccato la leva del frenolo specchietto sinistro, ...

Urta con l'auto una moto: ragazzo ferito, lui scappa L'Eco di Bergamo

URTA PEDONE CON IL MONOPATTINO: ERA UBRIACO — Sito ... Comune di Modena

Seregno, la polizia locale cerca una vettura fuggita dopo un incidente

L'episodio si è verificato all'angolo tra le vie Cadore e De Amicis. Il veicolo ha colpito una giovane che si trovava sul marciapiede con il suo cane, prima di scappare ...

Merano, aggredito mentre fa jogging

Non si sa bene con quale intensità, ma sarebbe stato un colpo involontario. Nulla che potesse far presagire quanto in pochi istanti sarebbe avvenuto. Non è stato chiarito se sia volata qualche parola, ...