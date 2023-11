Uomini e Donne | Ida Platano e Roberta Di Padua litigano ancora per Riccardo | Il tuo rancore ha il suo nome

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nonostante siano passati anni IdaDicontinuano a litigare a: la colpa è sempre diGuarnieri Come era prevedibile, tra IdaDil'ascia di guerra non è mai stata sepolta, nonostante la proposta di pace dinella puntata in cui Ida ha fatto il suo esordio come tronista a. Oggi le due protagoniste del dating show hanno dato vita a un duro scontro, dove sono emersi i rancori legati aGuarnieri. Conflitto irrisolto tra IdaDiTra Ida enon corrono buon sangue, come sanno gli ...