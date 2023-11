Uomini e Donne | commenti a caldo 30 11 2023

Papa ai teologi: la Chiesa è donna, smaschilizziamola

...su 28 membri (di nomina pontificia) di sole 5. 'Su questo dobbiamo andare avanti - ha aggiunto - . La donna ha una capacità di riflessione teologica diversa da quella che abbiamo noi. ...

Mercoledì 29 novembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 29/11/23 Isa e Chia

Quali sono le pensioni anticipate possibili nel 2024 Tutte le modalità aggiornate ufficiali

Per andare in pensione anticipata ordinaria non è, infatti, richiesto alcun requisito anagrafico ma per la pensione effettiva bisogna considerare le finestre mobili di tre mesi per tutti, uomini e ...

Gli ospedali di Macerata e Civitanova premiati al Ministero con tre bollini rosa

uomini e donne in ottica di genere. "Questo prestigioso riconoscimento è per la nostra Azienda sanitaria motivo di grande orgoglio – dichiarano le Dottoresse Giorgia Scaloni e Nadia Mosca, referenti ...