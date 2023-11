Uno scandalo sconvolge Uomini e Donne | non piace più come prima?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 30 novembre 2023) Sta emergendo un malcontento diffuso per il famoso programma televisivo "". Anche se i numeri sono ancora impressionanti, il pubblico sembra essere meno entusiasta e più critico nei confronti dello show. Cosa sta succedendo? Da oltre tre decenni,riesce a conquistare milioni di telespettatori quotidiani su Canale 5, ed è ancora in grado di superare Rai 1 con oltre 10 punti di share di distacco. Tuttavia, sembra che qualcosa stia cambiando.: un successo in calo? Nonostante il successo consolidato,sembra perdere il suo lustro nella stagione 2023-2024. Le soap di puntaTerra Amara continuano a raggiungere risultati straordinari, mae ...