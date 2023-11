UniSalute | qual è il segreto dell’assicurazione sanitaria numero uno in Italia

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Quando si parla di salute,risponde“: è questo il claim che caratterizza la prima assicurazioneinperdi clienti gestiti.si prende cura ogni giorno della salute di oltre 10 milioni di persone tra famiglie, aziende, Fondi di categoria e Casse professionali – grazie a piani sanitari personalizzati e integrati con un’ampia gamma di servizi per rispondere nel modo più efficace ai diversi bisogni di protezione per le persone nel loro intero ciclo di vita. I servizi sanitari, offerti in bundle alle polizze o venduti stand alone sono gestiti da SiSalute, marchio diServizi, società di: tra questi i servizi per la non autosufficienza, un innovativo programma di tutoring per prevenire le malattie vascolari, ...