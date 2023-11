Un' idiozia | a chi vanno le poltrone | Pd | De Luca umilia ancora Schlein

(Di giovedì 30 novembre 2023) Taceva da qualche giorno, Vincenzo De, ma ora torna a tuonare contro Elly, già presa di mira dall'ultimo libro del governatore democratico della Campania, dal significativo titolo Nonostante il Pd. E quello alla segretaria sembra il più classico dei colpi alla schiena. Un colpo forse letale, a giudicare dai sondaggi che già oggi, finita la (pallidissima) luna di miele post-primarie con gli elettori di centrosinistra, danno il partito guidato dallaai minimi, ben lontano dall'obiettivo di partenza del 20 per cento. "Elena- è il ragionamento esposto a Rainews 24 da De, che non la chiama mai Elly - poteva essere una carta di rinnovamento nel partito, ma la domanda che è rimasta senza risposta è questa: chi ha la responsabilità del disastro elettorale che si è verificato ...

Pnrr - Meloni : “Cambiarlo era un’idiozia? Impossibile è per chi non ha coraggio - abbiamo rivisto le priorità con la Commissione Ue”

Lettera d'insulti al Cai Ballabio e danni al bivacco, l'idiozia non ha confini

'Per rispetto diin passato ha voluto e realizzato il bivacco, per il momento lo lasceremo aperto al pubblico declinando ogni responsabilità per ciò che possa succedere al suo interno o che possa ...

Pnrr, Meloni: “Cambiarlo era un’idiozia Impossibile è per chi non ha coraggio, abbiamo rivisto… Il Fatto Quotidiano

Pnrr, Meloni "Rivederlo non era impossibile" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Pnrr, Meloni "Rivederlo non era impossibile"

ROMA (ITALPRESS) - "Tutti ricordano quando in campagna elettorale ci dicevano che era impossibile rinegoziare il Pnrr, che era una ...

Pnrr, Meloni: “Cambiarlo era un’idiozia Impossibile è per chi non ha coraggio, abbiamo rivisto le priorità con la Commissione Ue”

“Dicevano che rinegoziare il Pnrr era impossibile, un’idiozia, una follia, dicevano ‘ci farete perdere i soldi del Pnrr se doveste mai provare a chiedere di rinegoziarlo’. Immagino conosciate le novit ...