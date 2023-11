Unica | Alfonso Signorini a Ilary Blasy I panni sporchi si lavano in famiglia

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 30 novembre 2023)rimproveraBlasi per aver parlato del suo divorzio con Francesco Totti nel documentario disponibile su Netflix., dalle pagine del settimanale Chi, ha rimproveratoBlasi per il documentario, disponibile su Netflix dal 24 novembre, in cui la protagonista ha svelato alcuni particolari inediti del suo divorzio con Francesco Totti. Il conduttore del Grande Fratello ha risposto a una sua lettrice sottolineando che, secondo lui, alcune cose non debbono essere rese pubbliche. La Lettera pubblicata da 'Chi' Nella consueta rubrica curata dasul magazine è stata pubblicata una lettera in cui vengono mossi degli appunti adBlasi. "Caro ...