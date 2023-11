Unesco, obiettivo ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici: danneggiano il patrimonio culturale

Per Azoulay occorre "adottare un approccio di lungo termine" e, per questo, l'"lavora con i suoi partner per cambiare il modo in cui i visitatori scoprono i nuovi siti, incoraggiando il ...

Partecipazione del Ministro Tajani alla Conferenza UNESCO ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Unesco: a Napoli la conferenza sull’eredità culturale per il 21/o secolo; turismo, traffico illecito, tutela tra i temi OnuItalia

Unesco, obiettivo ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici: danneggiano il patrimonio culturale

Lo dice la direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, nell'intervento alla tre giorni organizzata a Napoli.

Conferenza Mondiale Unesco, 194 Stati firmano il documento “Spirito di Napoli” per il turismo sostenibile

I 194 Stati membri dell’Unesco hanno approvato il documento conclusivo “Lo Spirito di Napoli”. Il testo integrale.