Una Cyber force europea La proposta di Michel per la Difesa Ue

(Di giovedì 30 novembre 2023) La sicurezzarichiede investimenti e programmazione di lungo periodo, ed è arrivato il momento per l’Unione di potenziare i propri asset e aumentare il livello della sua ambizione nel settore della. È questo il nodo centrale registrato dal presidente del Consiglio europeo, Charles, nel suo intervento alla Conferenza annuale dell’Agenziaper la(Eda). “È giunto il momento di creare un’Unione della– ha rimarcato– abbinata a un mercato unico della; dobbiamo rendere più forte la nostra. Ora, domani e in futuro”. Per fare questo, ladel presidente è stata quella di “aumentare i finanziamenti nel nostro settore della ...