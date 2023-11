“Un tè con Tolkien” | convegno a Roma promosso dal Secolo d’Italia e dalla Fondazione An

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Un tè con. E la destra prese i posti migliori“. È il titolo delsul professore di Oxford che si terrà ail prossimo 12 dicembre (ore 17 presso i locali dellaAn, via della Scrofa 43) su iniziativa del “” con il patrocinio dellaAlleanza nazionale. Un pomeriggio di riflessioni e testimonianze sull’autore de Il Signore degli Anelli, tornato al centro del dibattito culturale e politico con la mostra “. Uomo, professore, autore”, in corso aalla Galleria nazionale d’Arte Moderna (fino all’11 febbraio), ideata e promossa dal ministero della Cultura a 50 annimorte eprima edizione italiana de Lo Hobbit. Un tè con ...

Giornate di lettura nelle scuole: 3.938 scuole partecipanti. Si chiude la decima edizione di Libriamoci

... i libri, sempre più in dialogole forme di comunicazione veicolate dalla tecnologia, le chiavi ... rivolto a studiosi e insegnanti, dedicato al romanzo Lo Hobbit di John Ronald Reuel, a 50 ...

Laigueglia, una serata su Tolkien e il Signore degli Anelli

Venerdì 1 dicembre alle 21.15 a Laigueglia presso il Centro Civico Semur in Piazza San Matteo (vicino alla chiesa – lato levante) appassionati del Signore degli Anelli, amanti dei film, cultori della ...

Tolkien fra letteratura e mistificazione: 50 anni dopo

«Egli non cerca la mediazione fra bene e male, ma soltanto la vittoria sul male. I suoi draghi non sono da assimilare, da sentire in qualche modo fratelli, ma da annientare». Elémire Zolla, (...) ...