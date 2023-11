Un professore | The Rookie o Amore criminale? La tv del 30 novembre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 30su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un”. Verranno proposti due episodi dal titolo ” Heidegger: l’esistenza autentica” e “David Hume: la bellezza”. Nel primo, Floriana, Anita e Dante si trovano a vivere sotto lo stesso tetto. Simone è convocato in presidenza per il ferimento di Ernesto. Dante incontra un’amica dottoressa e le parla delle analisi. Nel secondo, Simone confessa la verità sull’aggressione. Tra Viola e Rayan nasce “qualcosa”. L’attrazione tra Manuel e Nina è sempre più forte. Intanto, le condizioni di salute di Dante peggiorano. Canale5 alle 21.30 proporrà “Zelig”, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fuoco incrociato” e “Il collare”. Nel ...