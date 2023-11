Un mese dopo | stessa spiaggia | stesso olio | indagini in corso

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata completamente ripulita questa mattina ladi Torrione dove ieri si erano arenate centinaia di bottiglie di plastica nere contenenti l’lubrificante per automobili. L’intervento di rimozione è stato effettuato da Salerno Pulita che affiderà il materiale ad una ditta specializzata per lo smaltimento. Le bottiglie rimosse dalla società sono solo una piccola parte rispetto a quella ritrovata ieri quando sullain tanti sono andati a raccogliere le bottiglie. Alla gioia di chi si è procurato un cambio diper l’automobile fa da contraltare la preoccupazione per il danno ambientale legato alla presenza delle bottiglie, sulla quale Capitaneria di porto di Salerno e carabinieri della compagnia di Salerno stanno cercando di fare luce. Unfa sulle ...