Un lavoro che non tutti vogliono fare

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ero davanti all’obitorio a fumare. Non mi salta per terra uno per strada? Come dipendente comunale ma anche come cittadino ho il dovere di soccorrere. L’ho adagiato sul tavolo da biliardo che usiamo noi dipendenti. Non si potrebbe. Infatti quando sono arrivati i sanitari, a) l’uomo non aveva niente, b) i sanitari hanno fatto rapporto: “I dipendenti del pubblico obitorio hanno un biliardo nascosto”. Licenziati. Il Tar ci ha dato ragione e reintegrati al. Che non, giustamente.