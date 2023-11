Un grave male | silenzio da un anno | cresce la paura per Gigi D' Agostino

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Come staD'? E' trascorso undal suo ultimo post su Instagram e da allora di lui non si hpiù notizie. Nel 2021 aveva fatto sapere ai suoi fan di essere impegnato in una lotta contro un "che mi ha colpito in modo aggressivo... E' un dolore costante che non mi dà pace". Da circa due anni, insomma, il celebre dj è alla prese con una malattia che l'ha costretto a ritirarsi a vita privata, lasciando le scene che aveva dominato per anni. Data la sua assenza prolungata, sono tanti i fan preoccupati per lui sui social. Lo dimostrano i commenti comparsi sotto ai post di D'. "Come stai, dacci tue notizie", ha scritto qualcuno sotto al suo ultimo post. Post pubblicato il 24 novembre 2022, che mostra un primo piano ...