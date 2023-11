Un genere letterario | Andrea Orlando | la sparata su Elly Schlein | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 29 novembre, fa una previsione sul risultato del Partito democratico alle elezioni europee: "Secondo me alle europee andremo oltre il 20 per cento. E comunquenon deve dimettersi anche se prendiamo meno, se prende il 19", precisa il deputato dem. "Non è questo il tema". Poi,, incalzato dalle domande della conduttrice sulle divisioni interne al Pd, risponde: "Correnti nervose con? È un". Qui l'intervento dia Otto e mezzo Quindi il deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia, attacca il governo di Giorgia Meloni: "Se guardiamo le vicende ...