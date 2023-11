“Un concentrato di influenza | Covid e altri virus” Il prof Andreoni è in ansia

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 novembre 2023) Massimo, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive eessore ordinario a Tor Vergata, ha rilasciato un'intervista a Repubblica per fare un quadro della situazione dei varia cui dovranno stare attenti gli italiani: “Quest'anno circoleranno le malattie stagionali, tipiche del freddo, alle quali si aggiunge il. Non dobbiamo dimenticare che molte patologie negli anni scorsi erano praticamente scomparse, grazie all'uso delle mascherine e alle restrizioni varie, e ora ritornano, per il secondo anno. Parlo die sindromi parali, disinciziale per i bambini. C'è come una concentrazione di problemi, i ragazzi vanno incontro in un paio d'anni ad infezioni che avrebbero avuto in 4-5 anni di scuola”. ...