Un Bitcoin può svuotare una piscina

(Di giovedì 30 novembre 2023) AGI - In un articolo pubblicato sulla rivista 'Cell Reports Sustainability', l'economista finanziario Alex de Vries fornisce la prima stima completa dell'uso dell'acqua da parte di, evidenziando come il mining di criptovalute stia contribuendo in modo significativo alla crisi idrica globale. L'esperto avverte che, se non verranno introdotti limiti, l'attività potrebbe influire negativamente sull'approvvigionamento di acqua potabile, soprattutto nei paesi già alle prese con la scarsità d'acqua, come gli Stati Uniti. La ricerca precedente si è concentrata principalmente sul consumo di elettricità da parte delle criptovalute, ma de Vries ha analizzato l'uso dell'acqua nel mining di. Quando i miner di tutto il mondo competono per risolvere equazioni matematiche su Internet, vengono sfruttati enormi quantità di potenza di calcolo. De Vries ...