Ultimo giorno di tregua | rilasciati 10 ostaggi israeliani e 4 thailandesi Ancora nessun nuovo accordo

(Di giovedì 30 novembre 2023) Sono stati, nel quintodi, 10e 4 cittadinirapiti da Hamas negli attacchi del 7 ottobre scorso. Si tratta di 5 adolescenti e 5 donne, che secondo il portavoce dell’esercito dello Stato ebraico sono già stati affidati al personale della Croce Rossa che li ha trasportati in Egitto, dove verranno presi in carico dalle forze di sicurezza israeliane nel punto di incontro di Kerem Shalom. Qui avverrà l’identificazione e proseguiranno poi il loro viaggio verso Israele, sottoponendosi alle visite e alle cure necessarie. Ecco la lista deglioggi, con le loro età, rapiti in maggioranza dal kibbutz di Beeri: Gali Tarshanksy (13 anni), Ofir Engel (17), Amit Shani (16), Liam Or (18 anni), ...