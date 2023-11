Ultime Notizie Serie A | le parole di Elkann e Di Francesco

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Frosinone, Di: «Milan? Loro si sentono più forti, ma noi dobbiamo provare a fare il nostro» Eusebio Di, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista del match diA contro il Milan.: «Per la Juventus questo è l’anno zero» John, amministratore delegato di Exor, ha parlato del futuro della Juve. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito de La Stampa. Cagliari, Ranieri: «Sapevo che dovevamo aspettare gli attaccanti» Ledi Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, in conferenza stampa in vista della sfida contro la ...